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Terörist vekilden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Terörist vekilden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Terör örgütü PKK'nın destekçisi, bağımsız İsveç milletvekili Amineh Kakabaveh, Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıra konusunda sergilediği tutumu bahane göstererek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonuna suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı muhtıradan rahatsız oldu.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ülkenin remi haber ajansı TT'nin haberine göre, Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın "yasa dışı" olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

"MADDE İNCELENSİN" TALEBİ

Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

TÜRKİYE İLE İMZALANAN MUHTIRA

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, geçtiğimiz hafta, iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmıştı. Muhtıra kapsamında, terör örgütlerine destek veren iki ülke, bazı garantileri Türkiye'ye vermişti.

Anlaşma kapsamında şu maddelere imza atılmıştı:

• PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.
• Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.
• PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
• Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
• İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
• Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.
• Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.
• PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.
• Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.
• Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.
• Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

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