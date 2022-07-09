İslam düşmanı Hollandalı Geert Wilders'tan skandal Kurban Bayramı paylaşımı! İslam geleneğini yasaklayın
İslam ve Türk düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Resmi Twitter hesabından iğrenç bir paylaşımda bulunan faşist Wilders, Kurban Bayramı için "İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerine yer verdi.
İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza attı.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Wilders'ın skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Wilders'a ateş püskürdü. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda "Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Müslümanlara karşı nefret kustu", "İslam düşmanı Wilders'tan yeni skandal" gibi ifadeler yer aldı.
15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ
Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.
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