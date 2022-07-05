Yunan Bakan Panagiotopoulos hadsizlik peşinde: Türkiye oyunu kendi kurallarına göre oynamamalı

TÜRKİYE KENDİ KURALLARINA GÖRE OYNAMAMALI

Reuters'ın haberine göre, Atina'da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde" ifadelerini kullandı.