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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti! Saldırganın silahı şaşkına çevirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti! Saldırganın silahı şaşkına çevirdi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'da bir mitingde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurulan 67 yaşındaki Abe, hastanede hayatını kaybetti. Korkunç saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanlığından Kabine Baş Sekreteri Matsuno, eski Başbakan Shinzo Abe'ye yönelik saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve bugün sabah saatlerinde Abe'nin Nara bölgesinde silahla vurulduğunu belirtmişti. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da meclis seçimleri öncesi partisi Liberal Demokrat adaylarını desteklemek için seçim kampanyalarına katılan Abe, bugün yerel saatle 11:30'da Nara kentinde silahla iki kez vuruldu.

Abe hastaneye kaldırılırken başbakanlık ofisi, Abe'yi vuran erkek şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

Japon hükümeti açıklamasında "Sebebi ne olursa olsun, bu tür çirkin eylemler kesinlikle kabul edilemez ve bu eylemi şiddetle kınıyorum. Hükümet, bu duruma yanıt vermek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır" denildi.

SUİKAST SİLAHI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Abe Şinzo'yu vuran saldırganın kullandığı suikast silahı şaşkına çevirdi.

TAHTAYA BANTLANMIŞ BORU
Shinzo Abe'yi vuran el yapımı silahın tahta parçasına bantlanmış iki boru parçasından yapıldığı ortaya çıktı

SHİNZO ABE'NİN HAYATI
21 Eylül 1954 yılında Nagata kentinde politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Abe'nin büyükbabası Kan Abe meclis üyesi ve babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıydı. 26 Eylül 2006'da Başbakan olan Abe, Japonya'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Üniversitede siyasal bilgiler okuyan Abe, eğitimini ABD'de tamamladı. 2007 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Başbakanlık'tan istifa etti ve 2012 yılında tekrar Başbakan oldu. 2020'de yine sağlık sorunları sebebiyle hem Başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrıldı. Japonya'nın en süre Başbakanlığını yapan Shinzo Abe, bugün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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