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ABD, Türkiye’nin Ukrayna tahılı için attığı hamlelerini memnuniyetle karşılıyor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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ABD, Türkiye’nin Ukrayna tahılı için attığı hamlelerini memnuniyetle karşılıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini temin etmek için yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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