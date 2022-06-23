Tahıl koridorunda İstanbul planı: Harekat merkezi kurulması noktasında İstanbul ön planda

Rusya'da Tahıl Zirvesi'nde askeri heyetlerin bir araya gelmesine ilişkin soruya Akar, "Rusya'ya olan bölümünde en son yaptığımız görüşme. Konuşma sırasında kırmızı hat adlandırdığımız bir çalışma oldu. Mutabık kaldığımız şekli ile birer arkadaşımızı konuda görevlendirdiği, onlar sürekli temas sağladılar. 21 Haziran bir heyet gönderdik. Bu manada bir harekat merkezini İstanbul'da kurulabileceği konusu bir kez daha gündeme getiriyor. Bu manada Birleşmiş Milletler ile ilişkimiz var. Rusya ile görüşmelerimiz oldu, tamamladı. Ve burada Ukrayna limanlarına duran benim bu tahıl gemilerin emniyetli bir şekilde adreslerini yerlere ulaşmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğini de beraberce burada heyetlerimiz eğitimize, arkadaşlarımız konuştular, görüştüler. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Neler yapılabileceği yani kullanıcıların yapması gereken hususların yapması gerekiyor. Bizden beklentiler Birleşmiş Milletler'den beklenenler bunlar bir şekilde kayıt altına alındı. Bu arkadaşlarımız oradan memnun bir şekilde ayrıldılar ve hatta bu arada bir jest olarak da o anda bulunan elemanların da bulunan Azokonkort diye bir gemi var, o geminin de hemen o andan itibaren serbest bırakılmasına dair heyetimize bilgi verildi. Bu değerler için Bakan tarafından talimat verildi. Bunu da haberiniz olsun, böyle gönderiyor. Ondan sonra da bu konuda bizim beklentilerimiz olumlu. Önümüzdeki günlerde, saatlerde Ukrayna'da yapacağımız temaslar var. Birleşmiş Milletler memurlar ile yaptığımız temaslarda buradaki yetkililer ile görevliyle konuştukları, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olabileceğini, somut adımın atılabileceğini değerlendiriyor. Tarafların geldiğimiz noktada bu konuda olayı olumlu baktıklarını görüyoruz, anlıyoruz. Tabi bizim orda uçaklarımız var. Uçaklarımız konusunda da yine hem Rus hem de Ukrayna tarafında ciddi ilerlemeler oldu. Bizim temennimiz, dileğimiz bir an önce bu tahıl yüklü gemilerin emniyetli şekilde ayrılması, güvenli seyri müteakip hedeflerine varmalarına çalışıyoruz. Bunun için bizim Türkiye olarak yapabileceklerimiz var, beklentiler var. Birleşmiş Milletler'den bazı teklifler var. Bu manada biz İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezine de emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda anlayış birliği var. Bizde burada kolaylaştırıcı rolü üstlenmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız burada taraflarla konuşup, görüşüp herhangi bir kaza, herhangi bir istenmeyen durum doğmadan bu işi planlandığı şekilde tarafların mutabık kaldığı şekilde gerçekleşmesi için nasıl yapılır bunu yapıyoruz ve Türkiye gerçekten bu konuda kendisine düşen görevleri yapıyoruz" dedi.