Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu?
Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. Shinzo Abe'ye yapılan suikast girişiminin ardından Abe'nin sağlık durum araştırılmaya başlandı. Peki, Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu? Shinzo Abe kimdir, kaç yaşında? İşte haberin detayları...
Shinzo Abe öldü mü? Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. Kanlar içinde kalan Shinzo Abe apar topar hastaneye kaldırıldı. Suikast olayının ardından Shinzo Abe'nin hayat hikayesi ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu? Shinzo Abe kimdir, kaç yaşında? İşte cevaplar...
SHINZO ABE ÖLDÜ MÜ?
Suikaste uğrayan Shinzo Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Abe'nin son durumu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
Abe, Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.
Abe siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.
9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.
Shinzo Abe, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012'de göreve başlamıştır.
28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.
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