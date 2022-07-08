Shinzo Abe öldü mü? Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. Kanlar içinde kalan Shinzo Abe apar topar hastaneye kaldırıldı. Suikast olayının ardından Shinzo Abe'nin hayat hikayesi ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu? Shinzo Abe kimdir, kaç yaşında? İşte cevaplar...

SHINZO ABE ÖLDÜ MÜ?

Suikaste uğrayan Shinzo Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Abe'nin son durumu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.