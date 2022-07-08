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Son dakika: ABD'nin Çin'de vuracağı ilk yer! ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: ABD’nin Çin’de vuracağı ilk yer! ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger açıkladı

Son dakika haberleri... ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden gerilim sonrası savaş çanları çalmaya başladı. Yaşananlara dair çarpıcı mesajlar veren ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, olası bir çatışmaya girmeleri durumunda Çin'de bombalayacakları ilk hedefi duyurdu.

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan Orgeneral Berger, ABD Deniz Piyadelerinin yeni savaş doktrini ve kuvvet dizaynı üzerine değerlendirmede bulundu.

Lojistik konusunun artık istihbarat kadar kritik olduğuna dikkati çeken Berger, operasyon planlamalarında lojistiğin de ilk ele alınan konu haline geldiğini dile getirdi.

ABD'NİN SAVAŞ STRATEJİSİ

Berger, lojistiğin yanı sıra savaş alanına dair bilginin de son derece kritik olduğunu Rusya-Ukrayna savaşında çok net gördüklerini kaydetti.

ABD ÇİN'DE İLK NEREYİ VURUR?

Çin gibi bir ülke ile karşı karşıya geldiklerinde ABD kuvvetlerinin dayanmasını sağlamak için yapılacaklarının ne olduğunu ilişkin soruya yanıt veren Berger, "İlk başta yumuşak noktaları hedef alacağız. Bu da tahmin edeceğiniz üzere hem lojistik unsurlar hem de komuta kontrol mekanizması." dedi.

"ÇİN, ABD ÜZERİNE ÇALIŞTI"

ABD'li komutan, ayrıca son 20 yılda Çin'in de Amerikan ordusunun komuta kontrol mekanizmasını nasıl zayıflatacağı üzerine çalıştığını çünkü ABD ordusunun operasyonlarda komuta kontrole çok önem verdiğini bildiğini söyledi.

"ÇİN DE AYNI ŞEKİLDE HEDEF ALIR"

Berger, "Bir çatışma olursa onlar da bizim komuta kontrol mekanizmamızı hedef alacaktır." diye konuştu.

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