Son dakika: ABD’nin Çin’de vuracağı ilk yer! ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger açıkladı

ABD ÇİN'DE İLK NEREYİ VURUR?

Çin gibi bir ülke ile karşı karşıya geldiklerinde ABD kuvvetlerinin dayanmasını sağlamak için yapılacaklarının ne olduğunu ilişkin soruya yanıt veren Berger, "İlk başta yumuşak noktaları hedef alacağız. Bu da tahmin edeceğiniz üzere hem lojistik unsurlar hem de komuta kontrol mekanizması." dedi.