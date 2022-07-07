08 Temmuz 2022, Cuma
YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya! Sırada BORAN var
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), 155 milimetre Yavuz obüsünün ilk ihracatını Malezya'ya yapacak. 6x6 araç üzerine entegre edilen, muharebe sahasında yüksek hareket kabiliyetine sahip Yavuz obüsü, önemli ihracat potansiyeline sahip bulunuyor. Öte yandan Malezya, MKE AŞ'nin Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile ilgileniyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 23:27
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