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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya! Sırada BORAN var

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), 155 milimetre Yavuz obüsünün ilk ihracatını Malezya'ya yapacak. 6x6 araç üzerine entegre edilen, muharebe sahasında yüksek hareket kabiliyetine sahip Yavuz obüsü, önemli ihracat potansiyeline sahip bulunuyor. Öte yandan Malezya, MKE AŞ'nin Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 23:27
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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya’ya! Sırada BORAN var

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Yakub, başta Boran ve Yavuz obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı.

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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya’ya! Sırada BORAN var

Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak.

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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya’ya! Sırada BORAN var

Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.

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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya’ya! Sırada BORAN var

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

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YAVUZ obüsünün ilk ihracatı Malezya’ya! Sırada BORAN var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere tasarlanan Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.