Miçotakis: ABD’nin Türkiye’ye silah satışını engellemek zor!

Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü.

"İZOLE EDİLMİŞ BİR TÜRKİYE ARZULAMIYORUZ"

Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi.