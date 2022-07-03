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Son dakika: Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! Lysychansk kentinde tam kontrol sağlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Son dakika: Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! Lysychansk kentinde tam kontrol sağlandı

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk kentinde tam kontrol sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın dğusundaki Lysychansk kentinde tam kontrol sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, patlamalar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 apartmanın ve 39 evin hasar gördüğünü, 4 evin ise yıkıldığını duyurdu.

Açıklamada, patlamaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Gladkov, patlamalar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

Ukrayna tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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