Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu

Arjantin'de çekildiği belirtilen görüntülerde engelli bir çocuk, öğrenim gördüğü okulda ders arası futbol oynayan takım arkadaşlarının arasına katıldı. Yürümesine yardımcı olan aparatlarla penaltı kullanmak için topun başına geçen minik futbolsever, çektiği şutun golle sonuçlanması üzerine büyük sevinç yaşadı. Arkadaşlarının da gol sevincine ortak olduğu öğrencinin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. FIFA da sosyal medya hesabında yer verdiği videoyu kalpli göz emojisi ile takipçileriyle paylaştı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN