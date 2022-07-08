08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu

Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Arjantin’de yüreklere dokunan görüntü! Engelli çocuk, penaltı attı sevinci kalplere dokundu

Arjantin’de engelli bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarının yanına katıldı. Penaltı golü ve ardından okul arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci sosyal medyada kalplere dokundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA