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Rusya'nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu! İşte o saldırının görüntüleri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Rusya’nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu! İşte o saldırının görüntüleri

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti füzelerle vuruldu. Peş peşe yaşanan patlamalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, patlamalar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 apartmanın ve 39 evin hasar gördüğünü, 4 evin ise yıkıldığını duyurdu.

Açıklamada, patlamaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Gladkov, patlamalar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

Ukrayna tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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