İngiliz medyası İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifa edeceğini iddia etti

JOHNSON İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI



Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanıi istifa çağrılarını reddetti ve "mücadeleye devam etme" sözü verdi.

Diğer taraftan Johnson kariyeri boyunca birçok skandala karıştı halkı yanıltmak ile suçlandı. Ancak, birçok milletvekili için bardağı taşıran son damla, Johnson'ın, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'ı Muhafazakar Parti'nin disiplin organında üst düzey bir göreve getirmesi oldu.

Johnson'ın Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma iddialarını atamadan önce bildiğinin ortaya çıkması ayrıca önceki gün, iki üst düzey yetkilinin, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarına yol açtı.