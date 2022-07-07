07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere’de istifa depremi sürecek mi? Boris Johnson istifa etti mi?

İngiltere’de istifa depremi sürecek mi? Boris Johnson istifa etti mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2022 11:18
İngiltere'de Boris Johnson hükümeti art arda gelen istifalarla sarsıldı. 48 saatten kısa bir sürede 50'den fazla İngiliz bakan görevden ayrıldı. Üzerindeki istifa baskısı artan Boris Johnson ise istifa çağrılarını reddederek göreve devam edeceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boris Johnson istifa ediyor
"Boris Johnson istifa ediyor"
Johnson istifa etti mi?
Johnson istifa etti mi?
İngiltere’de hükümet krizi büyüyor
İngiltere'de hükümet krizi büyüyor
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
İnanılmaz! Bavul kaosu
İnanılmaz! Bavul kaosu
Özbekistan’da neler oluyor?
Özbekistan'da neler oluyor?
İngiltere’de hükümet krizi
İngiltere’de hükümet krizi
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Almanya’da Rus gazı krizi
Almanya’da Rus gazı krizi
Gürcistan’da ’AB’ protestoları!
Gürcistan'da 'AB' protestoları!
Yunanistan’ın insanlık trajedisi!
Yunanistan'ın insanlık trajedisi!
ABD’de korkunç cinayet!
ABD’de korkunç cinayet!
Daha Fazla Video Göster