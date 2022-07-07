07 Temmuz 2022, Perşembe
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İngiltere’de istifa depremi sürecek mi? Boris Johnson istifa etti mi?
İngiltere'de Boris Johnson hükümeti art arda gelen istifalarla sarsıldı. 48 saatten kısa bir sürede 50'den fazla İngiliz bakan görevden ayrıldı. Üzerindeki istifa baskısı artan Boris Johnson ise istifa çağrılarını reddederek göreve devam edeceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.