ABD'nin "kara" lobisi yine devrede! Türkiye'ye F-16 satışı engellenmek isteniyor

BIDEN'A MEKTUP

Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi parti üyesi milletvekilleri, Biden'a gönderdikleri mektupta da tüm Yunan-Rum iddialarını sahiplendiler. Atina'nın Türk savaş uçaklarının Ege'deki "ihlal" iddiaları ile ilgili öne sürdüğü sayılara bile yer verilen mektupta Türkiye'nin, Yunan hükümetine karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu iddiası da yer aldı. Mektupta, Türkiye'nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) kapsamında bulunduğu belirtilerek, ilgili yasanın ABD hükümetine, Türkiye'ye "ön safta kullanılabilecek savunma sistemi satmasına izin vermediği" öne sürüldü. Mektupta, F-35'ler gibi F-16'ların da Türkiye'nin elindeki S-400'ler ile birlikte var olamayacağı öne sürülerek satışın engelleneceği belirtildi.

BEYAZ SARAY: BU KONUYU GÖRÜŞÜYORUZ

Hürriyet'in haberine göre; ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı girişimler yapılırken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi. Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.

'BİZ GAYET NETİZ'

Jean-Pierre, "F-16 konusunda gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok" dedi. Madrid'de yapılan NATO zirvesi sonrasında 30 Haziran'daki basın toplantısında Biden, F-16 satışını desteklediğnii belirterek Kongre'den de onayın çıkacağını umduğunu söylemişti. Sonrasında Türkiye'ye gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da satış lehine açıklamalarda bulunmuştu.