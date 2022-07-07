07 Temmuz 2022, Perşembe
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İngiliz medyası duyurdu: Boris Johnson istifa ediyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendi partisi içinde benzeri görülmemiş isyanı devam ederken, 50'den fazla üst düzey yetkili, Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden istifa etti. Son olarak İngiliz medyası, Johnson'un istifa edeceğini iddia etti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.