İngiliz medyası duyurdu: Boris Johnson istifa ediyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendi partisi içinde benzeri görülmemiş isyanı devam ederken, 50'den fazla üst düzey yetkili, Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden istifa etti. Son olarak İngiliz medyası, Johnson'un istifa edeceğini iddia etti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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