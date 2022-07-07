07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiliz medyası duyurdu: Boris Johnson istifa ediyor

İngiliz medyası duyurdu: Boris Johnson istifa ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2022 11:28
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendi partisi içinde benzeri görülmemiş isyanı devam ederken, 50'den fazla üst düzey yetkili, Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden istifa etti. Son olarak İngiliz medyası, Johnson'un istifa edeceğini iddia etti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boris Johnson istifa ediyor
"Boris Johnson istifa ediyor"
Johnson istifa etti mi?
Johnson istifa etti mi?
İngiltere’de hükümet krizi büyüyor
İngiltere'de hükümet krizi büyüyor
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
Dava açıldı! 200 bin kişi oy kullanamayabilir
İnanılmaz! Bavul kaosu
İnanılmaz! Bavul kaosu
Özbekistan’da neler oluyor?
Özbekistan'da neler oluyor?
İngiltere’de hükümet krizi
İngiltere’de hükümet krizi
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Grev doğalgaz fiyatını ateşledi!
Almanya’da Rus gazı krizi
Almanya’da Rus gazı krizi
Gürcistan’da ’AB’ protestoları!
Gürcistan'da 'AB' protestoları!
Yunanistan’ın insanlık trajedisi!
Yunanistan'ın insanlık trajedisi!
ABD’de korkunç cinayet!
ABD’de korkunç cinayet!
Daha Fazla Video Göster