06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan anlaşmayı bozdu! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Ermenistan anlaşmayı bozdu! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Ermenistan anlaşmayı bozdu! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı kurtarmasının ardından yapılan anlaşmaları ihlal etmeye devam ediyor. Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA