Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken İsveç ve Finlandiya açıklaması: Muhtıraya uymazlarsa NATO’ya almayacağız

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ İLETTİK

Bu iki ülke NATO'ya üye olmaya karar verdikten sonra BErlin'de bu gündeme geldi. Neden bu iki ülkenin üyeliğine karşı çıktığımızı anlattık. Bizim iki ülke ile başka bir sorunumuz yok. YPG/PKK ve ambargonun düzeltilmesini istedik. biz sözlü olarak dile getirirken yazılı olarak da endişe ve beklentilerimizi ilettik. Bu süreçten NATO'nun da bir belgesi oldu. Biz bu taslağı da müzakere için yeterli bulmadık ve kendi taslağımızı da sunduk. Bu müzakere süreci devam etti. En son görüşmede de bu iki ülke bizim birçok talebimizi kabul etti fakat birkaç maddede görüş ayrılığı devam etti. Bunlar PKK/PYD FETÖ ve savunma sanayideki ambargo kalmıştı. Madrid'de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini iletti. ve en nihayetinde taleplerimizi kabul ettiler.

Biz şartlarımızı koyduk kabul ederkerze mutabakat zaptını imzalarız demiştik. Kendine güvenen bir heyet olarak masaya oturduk beklentilerimizi sıraladık. Kısaca özetlemek gerekirse biz endişelerimizin giderilmesini talep ettik en nihayetinde tüm taleplerimiz metne girdi.