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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye ile anlaşmaya uyacağız | İsveç basını: Erdoğan'a diz çöktük

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye ile anlaşmaya uyacağız | İsveç basını: Erdoğan’a diz çöktük

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi. Andersson'un bu sözlerini ve İspanya'daki NATO Zirvesi'nde yapılan anlaşmayı yorumlayan İsveç basını ile bazı siyasiler, Magdalena Andersson'ı topa tutarak, "Erdoğan'a diz çöktük" , "Anlaşma İsveç için utanç verici" ifadelerine yer verdiler.

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

"ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

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Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

"ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKTÜK"

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

"ANLAŞMA İSVEÇ İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi.

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