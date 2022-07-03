İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: Türkiye ile anlaşmaya uyacağız | İsveç basını: Erdoğan’a diz çöktük

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ İSVEÇ'İ ADETE ÇILGINA ÇEVİRDİ

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.