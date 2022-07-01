Yunan basınından skandal Başkan Erdoğan manşetleri! NATO hezimetini sindiremediler
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi zaferi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Adeta çılgına dönen Yunan basını, kendi yöneticilerinin hezimetine değinmezken Başkan Erdoğan'ın başarısını lekelemeye çalıştı. Skandal ifadelerin yer aldığı Yunan basınında, "Erdoğan yine kışkırttı" denildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen kritik NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya basının 'Türkiye eve zaferle döndü' manşeti ile gördüğü zirve Türkiye'nin önemi bir kez daha görüldü. Zirvedeki bu gelişmeler Yunanistan basınında da geniş yankı buldu.
Bugün ülkenin Ta Nea gazetesi Başkan Erdoğan'ın Madrid'deki zirvenin son gününde yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı.
"Erdoğan yine kışkırttı" başlıklı haberde skandal ifadeler yer aldı.
Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'a yönelik provokasyonlara geri döndü ve önümüzde Yunan-Türkiye ilişkilerinde gergin bir yaz olduğunu gösterdi" denildi.
Gazete zirvenin ilk gününde adalar konusun gündeme gelmediğini belirtti ve "sakinlik bir gün sürdü" yorumunda bulundu.
Söz konusu haber gazetenin internet sayfasının birinci manşetinde yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan dün yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tutumu ile ilgili, "Yunanistan'ın malum son dönemlerdeki tutumu, bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Bundan böyle biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Fakat buna rağmen Amerika'da Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı konuşmayla bizim bu anlaşmamızı iki hafta, üç hafta sonra tamamen tersine dönüştürdü" demişti.
"Sadece onunla da kalmadı, Davos'ta da aynısını yaptı. Onunla da kalmadı ve bir taraftan adalar, adacıklar, buralara özel ziyaretler yapıp, bu özel ziyaretlerle de silahlandırmalara gitmek gibi bir gayretin içine girdi" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti;
"Bu adalar, adacıklar, gerek Lozan gerek Paris Anlaşmasına göre ters bir olaydır. Oraları silahlandıramazsınız. Ama Yunanistan böyle bir adımın içine girdi. Bir de bu 5+4, Amerika'nın burada üs kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap, Rusya'ya karşı… Benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adama sorarlar niçin? Çünkü biz barışın egemen olduğu bir dünyayı tesis edeceksek, o zaman bu adımlar ne için atılıyor? Ona tabii olumlu bakmıyoruz bunu da yaptığımız ikili görüşmelerde liderlere söyledik."
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