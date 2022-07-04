ABD ve Avrupa’da havacılık krizi yaşanıyor! THY’nin başarısı şimdi daha iyi anlaşıldı

ABD'DE PEŞ PEŞE RÖTARLAR

Amerika'da da uçuş iptalleri ve gecikmeleri, bu yıl salgın öncesine göre artış gösterdi. Hava yolu şirketleri geçen cuma gününden bu yana bin 100'den fazla uçuşu iptal ederken, yaklaşık 11 bin uçuşta gecikme yaşandı. FlightAware verilerine göre, 1-29 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 176 bin uçak en az 15 dakika gecikti, bu sayı tarifeli uçuşların yüzde 23'üne denk geldi. Aynı dönemde 20 binden fazla uçuş ise iptal edildi.

ANKARA'DAN BİN 500 İŞÇİ TALEP ETTİLER

Tatil sezonunun açılmasıyla yaşanan havacılık krizinin daha da derinleşmesi beklenirken, dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Alman hükümeti, havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye'den geçici işçi getirmeye yeşil ışık yaktı. Hükümetin, şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı bir şekilde oturum ve çalışma izni vereceği belirtiliyor. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği, Türkiye'den gelecek işçilerin şartları karşıladığını duyurmuştu.