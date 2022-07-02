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İsrail'in gazeteci katleden kurşununu ABD de inceleyecek

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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İsrail’in gazeteci katleden kurşununu ABD de inceleyecek

Geçtiğimiz aylarda görevi sırasında İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulan Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşun, Filistin'in onayıyla ABD tarafından da incelenecek. Filistin Başsavcılığı, ABD yönetiminin kurşunun İsrail tarafına verilmemesi konusunda kendilerine garanti verdiğini açıkladı.

Filistin, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladığını açıkladı.

"İSRAİL'E TESLİM ETMEYİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Amerika tarafıyla Şirin Ebu Akile'nin vurulduğu kurşunun adli incelemesini yapmaları konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Hatib, "Söz konusu kurşunu İsrail tarafına teslim etmeyi kesinlikle reddettiklerini" vurguladı.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs'ta paylaşmıştı.

Hatib, Ebu Akile'yi hedef alan merminin, İsrail keskin nişancılarının kullandığı silahlara ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

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