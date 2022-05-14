Son dakika: Filistin Başsavcılığı Ebu Akile’nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

