Filistinli gazeteci Ebu Akile’yi İsrail güvenlik güçleri mi öldürdü? BM son noktayı koydu! Kanlar içindeki görüntüsü infial yaratmıştı

Hatib, Ebu Akile'yi hedef alan merminin özelliklerinin İsrail keskin nişancı silahına ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı.

"Bu konu sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi yönü de olan bir konu." diyen Hatib, dava dosyasının Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde olduğuna ve "atılacak adımın Filistin yönetiminin tasarrufunda bulunduğuna" işaret etmişti.

İSRAİL GÜÇLERİNİN GAZETECİ EBU AKİLE'Yİ ÖLDÜRMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.



