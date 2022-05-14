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Haberler Galeri Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada başından vurulan Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünden İsrail askerleri sorumlu tutulurken ABD'li ünlü model Bella Hadid'den de tepki geldi. Hadid, İsrail hükümetinin işlediği cinayetlere ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:03
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Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Dünya gündemi, İsrail'de öldürülen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun saha muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cinayetiyle çalkalanıyor. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ebu Akile'nin cinayeti büyük yankı uyandırmıştı.

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Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Görev yaptığı sırada, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Akile'nin Filistinliler tarafından vurulmuş olabileceğini söyleyerek İsrail askerlerinin olaya dahlini inkar etmişti.

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Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Yalanlamanın ardında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, Akile'yi öldüren kurşunun kendi taraflarındaki bir askerden çıkmasının muhtemel olduğunu kabul ettiğini söylemişti.

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Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İsrail kuvvetleri şiddet uygulamaya ara vermemiş ve Akile'nin cenazesinde de saldırı gerçekleştirmişti.

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Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Filistinli kadın muhabirin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin akılalmaz müdahalesi kameralar yansımıştı.