Bella Hadid Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldüren İsrail güçlerine ateş püskürdü! “Örtbas edilmesine izin vermeyin”

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada başından vurulan Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünden İsrail askerleri sorumlu tutulurken ABD'li ünlü model Bella Hadid'den de tepki geldi. Hadid, İsrail hükümetinin işlediği cinayetlere ateş püskürdü.