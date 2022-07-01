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Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı! Miçotakis her yenilgi sonrası silahlanma programı açıklıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Yunan Çipras’tan Türkiye itirafı! Miçotakis her yenilgi sonrası silahlanma programı açıklıyor

Türkiye'nin dünya diiplomasisindeki büyüyen gücü ve Başkan Erdoğan Madrid'deki zaferi Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i suçlayarak çarpıcı itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Madrid'den başarıyla döndüğünü belirten Çipras, "Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma programı açıklıyor" dedi.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

OPEN TV'ye konuşan Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ni Yunanistan'ın dış politikası çerçevesinde değerlendirdi.

Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olduğuna ilişkin açıklamaları sert dille eleştirerek, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Rodos, Sakız ve Midilli'nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

ÇİPRAS SİLAHLANMANIN MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yenilgiden yenilgiye koşan tehlikeli bir dış politika izlediğini belirten Çipras, Yunanistan'ın ABD'den F-35 almak için resmi başvuruda bulunmasına ilişkin, "(Miçotakis), her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma (programı) açıklıyor." dedi.

Çipras, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizi hatırlatarak, silahlanmanın maliyeti konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Miçotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendiren Çipras, "Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKAN BEN OLSAYDIM MADRİD'DEN YAYA DÖNERDİM"

Çipras, zirveye ve Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "TurkAegean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim."

"AB UÇURUMA İLERLEYEN UYURGEZER"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusunda izlediği politikayı da eleştiren Çipras, AB için "uçuruma ilerleyen uyurgezer" tanımını kullandı.

Çipras, Rusya'ya uygulanan yaptırımların AB'yi zor duruma soktuğunu belirterek, "Savaş devam ederse karneyle elektrik tehlikesiyle karşılaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Miçotakis hükümetinin ekonomiyi de iyi yönetemediğine ve dış politikada ülkeyi tehlikeye sürüklediğine işaret eden Çipras, "Miçotakis, muhtemelen eylül ayında seçim planlıyor." dedi.

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