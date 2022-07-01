Yunan Çipras’tan Türkiye itirafı! Miçotakis her yenilgi sonrası silahlanma programı açıklıyor

"BAŞKAN BEN OLSAYDIM MADRİD'DEN YAYA DÖNERDİM"

Çipras, zirveye ve Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "TurkAegean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim."