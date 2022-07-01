ABD’li gazeteciden Başkan Erdoğan hakkında flaş sözler! Biden hazır soruları cevapladı Erdoğan’a istediğimizi sorabildik

NATO zirvesi sonrası ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson, kendi ülkelerinin medyasına söz verip önceden belirlenen soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise rastgele soru aldı. ABD'li gazeteci Michael Tracey, o anları şu sözlerle aktardı: 'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan, önceden belirlenmeyen soruları cevapladı. Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi.