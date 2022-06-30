Yunanistan: Türkiye’nin terör konusunda haklı gerekçeleri var

"ERDOĞAN İLE TEKRAR GÖRÜŞMELİYİZ"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok."

Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.