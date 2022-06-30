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Yunanistan: Türkiye'nin terör konusunda haklı gerekçeleri var

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Yunanistan: Türkiye’nin terör konusunda haklı gerekçeleri var

Son dönemde Türkiye'ye yönelik provokatif adımların başını çeken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakata ilişkin NATO Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğu söyleyen Yunan Başbakan, "Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Zirve'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NATO GÜÇLENDİ"

Miçotakis, mevcut koşullar içinde NATO İttifakının karşıtının Rusya olduğunu belirterek NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, göç krizi, Libya, Sahel'deki terörizm gibi nedenlerle İttifakın güney kanadına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

"ERDOĞAN İLE TEKRAR GÖRÜŞMELİYİZ"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok."

Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.

"TURKEAGEAN İÇİN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Miçotakis, gazetecilerin, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "Turkeagean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesini Yunanistan'daki yetkili kurumların engelleyememiş olmasına ilişkin soruyu ise hükümetin bu konuda hukuki yollara başvuracağını söyleyerek cevapladı.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI GEREKÇELERİ VAR"

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı okuduğunu kaydeden Miçotakis, "Açıkça söylemek istiyorum, Türkiye'nin Kürt örgütlerden kaynaklanan terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var. Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." diye konuştu.

"KONUŞAN BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ"

Miçotakis, Yunanistan'ın tamamen izole edilmiş bir Türkiye istemediğini belirterek "Aynı zamanda muhatabımız olacak bir Türkiye istiyoruz. Kimseyle konuşmayan bir Türkiye istemiyoruz." diye konuştu.

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"F-35'LER 2027'DE GELECEK"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın almak için "niyet mektubu" gönderdiğini belirten Miçotakis, uçakların Yunanistan'a teslim edilebileceği en yakın tarihin 2027 olduğunu kaydetti.

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