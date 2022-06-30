Yunan basınından flaş Türkiye itirafı! Türkiye olmadan yaprak hareket etmez

Brüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirmişti. Burada Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullanmıştı.