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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması! Diyaloğa açığız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den nükleer silah açıklaması! Diyaloğa açığız

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Moskova'nın stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Moskova'nın stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyaloğa açık olduğunu söyledi.

St Petersburg'daki bir forumda konuşan Putin, Ukrayna'yı "insanlığa karşı suçlar" ile de suçladı.

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