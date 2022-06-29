Ukrayna ve Rusya’dan büyük takas! Savaşın başından bu yana bir ilk gerçekleşti

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiği belirtilerek, esirler arasında Azov Taburu'ndan da askerlerin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas" denildi.