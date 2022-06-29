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Ukrayna ve Rusya'dan büyük takas! Savaşın başından bu yana bir ilk gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Ukrayna ve Rusya’dan büyük takas! Savaşın başından bu yana bir ilk gerçekleşti

Ukrayna-Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleşti. Ukrayna, Rusya’dan 19-65 yaş arası 144 askerini teslim aldı. Yapılan takasın savaş başladığından beri yapılan en büyük takas olduğu da belirtildi. İşte detaylar...

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda asker esir düştü. Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiği belirtilerek, esirler arasında Azov Taburu'ndan da askerlerin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas" denildi.

Teslim alınan 144 esirden 95'inin Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında esir düşenlerden olduğu belirtilen açıklamada, 43'ünün de Azov Taburu'ndan olduğu bilgisi verildi. Esir takasıyla Rusya'dan teslim alınanların 59'unun Ulusal Muhafız, 58'inin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli, 17'sinin Sınır Muhafızı, 9'unun bölgesel savunma personeli ve 1'inin polis olduğu aktarıldı.

EN BÜYÜĞÜ 65 EN KÜÇÜĞÜ 19 YAŞINDA

Ukrayna Savunma Bakanlığı teslim alınan esirlerle ilgili ek bilgiler vererek, "Serbest bırakılanların en büyüğü 65 en küçüğü 19 yaşındadır. 23'ü subay, 69'u astsubaydır. Serbest bırakılan Ukraynalıların çoğunda ateşli silah, şarapnel, patlayıcı yaralanmaları, yanıklar, kırıklar ve kesik uzun yaralanmalı bulunmaktadır. Hepsi uygun acil tıbbi müdahale ve psikolojik destek almaktadır. Ukrayna Savunma Bakanlığı Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı tüm savaş esirlerinin geri dönmeleri için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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