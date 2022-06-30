ABD’de şoke eden olay! Ultrasonda ortaya çıktı 70 milyonda bir görülüyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Taunton'dan kuaför olan 35 yaşındaki Ashley Ness, Şubat ayında rutin kontrolleri için gittiği doktorundan hamile olduğu haberini aldığında dünyalar onun oldu.

ULTRASONDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ashley, 2 hafta sonra 47 yaşındaki erkek arkadaşı Val ile beraber ultrason kontrolüne gittiğinde sevinci büyük şoka dönüştü ve bir değil tam dört bebeğe hamile olduğunu öğrendi.

Daha önceki ilişkisinden de bir kızı olan Anne Adayı karnındaki dört bebeğin dördüz değil iki ayrı tek yumurta ikizi olduğunu öğrendi.