ABD’de şoke eden olay! Ultrasonda ortaya çıktı 70 milyonda bir görülüyor
ABD'de yaşayan bir kadın hamile olduğunu öğrendikten sonra ultrason kontrolüne gitti. Yapılan taramada ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Anne adayı Ashley Ness, "Teknisyenin kafasının karıştığını görebiliyordum. Ekranda gördüğü şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için odadan çıkmak zorunda kaldı. Döndüğünde ise bana inanılmaz durumu anlattı.”
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Taunton'dan kuaför olan 35 yaşındaki Ashley Ness, Şubat ayında rutin kontrolleri için gittiği doktorundan hamile olduğu haberini aldığında dünyalar onun oldu.
ULTRASONDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Ashley, 2 hafta sonra 47 yaşındaki erkek arkadaşı Val ile beraber ultrason kontrolüne gittiğinde sevinci büyük şoka dönüştü ve bir değil tam dört bebeğe hamile olduğunu öğrendi.
Daha önceki ilişkisinden de bir kızı olan Anne Adayı karnındaki dört bebeğin dördüz değil iki ayrı tek yumurta ikizi olduğunu öğrendi.
TEKNİSYEN GÖZLERİNE İNANAMADI
Bu keşfin ultrason teknisyenini bile şoke ettiğini anlatan anne adayı, "Taramayı ilk başlattığı zaman ekrana baktı ve 'A,B' yazdı. Durup bir an ona baktım. Görünen o ki ikizlerim olacaktı." diye sözlerine başladı ve şöyle devam etti;
"Teknisyenin kafasının karıştığını görebiliyordum. Ekranda gördüğü şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için odadan çıkmak zorunda kaldı. Döndüğünde ise bana inanılmaz durumu anlattı. Dört bebeğe hamileydim. İki kız ve iki erkek."
70 MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞİYOR
Haberi ilk duyduğunda ve doktorlar bunun 70 milyonda bir gerçekleştiğini söyleyince bayılacak noktaya geldiğini anlatan Ashley, "Tarama devam ediyordu ama ben olayı anlamaya çalışıyordum. Erkek arkadaşıma 4 bebeğimiz olacağını nasıl söyleyecektim? Aileme nasıl söyleyecektim?" ifadelerini kullandı.
Şaşkın anne adayı ilk şoku atlattıktan sonra konuyu erkek arkadaşına açtı. Geçmiş ilişkisinden 4 çocuğu daha olan Val başta şaşırsa da daha sonra haberi büyük bir sevinçle karşıladı.
SÖYLEDİĞİNDE KİMSE İNANMADI
Ashley bir önceki hamileliğinde büyük sorunlar ve geçmişte çok sayıda acı düşük tecrübesi yaşamasının ardından gelen 4 bebekle kutsandığını düşünüyor ve bunun büyük bir hediye olduğunu belirtiyor.
Anne adayı haberi ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladığında, kimsenin ona inanmadığını, ancak doğruyu söylediğini anladıktan sonra son derece destekleyici olduklarını belirtti ve "Annem ve babam sevinçten bayıldı. Ne kadar birbirlerine benzediklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Şu andan itibaren, içeride çok aktif olduklarını hissediyorum" dedi.
İSİMLERİ BİLE BELLİ OLDU
Ashley'in sekiz yaşındaki kızı Chanel, Ağustos ayında dünyaya gelecek olan dört yeni kardeşinin isimlerini şimdiden seçti. Ailenin 'Ch' ile başlayan isimleri seçme geleneğine ayak uyduran aile kızlar için Chesley ve Chatham'ı, erkekler için Chance ve Cheston'ı seçtiğini açıkladı.
"Dört bebeği aynı anda taşıma riskinin yüksek olması nedeniyle doktorlar 30-32 hafta civarında doğumu uygun gördü. Bu nedenle Ashley bebeklerin Ağustos ayında gelmesini beklediğini söyledi."
Ashley, altı kişilik bir aileden on kişilik bir aileye geçişi sağlamak için yeni bir minibüs ve geniş bir eve ihtiyacı olduğunu belirterek GoFundMe'de bir yardım kampanyası başlattı. Bebekler için şimdiden 7 bin Dolar bağışlandı bile.
ABC News'de yer alan habere göre aynı anda çift ikiz bebeğe sahip olmak nadir görülse bile mümkün. Ashley'in yumurtalarından her ikisi de bölünmeden önce aynı anda döllendi, bu da onun iki ayrı tek yumurta ikizine hamile kalmasına neden oldu.
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