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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Japonya'ya karşı kullandığı nükleer füzenin ardından dünya ülkeleri çok sayıda nükleer başlık geliştirdi. Son yıllardaki nükleer savaş başlığı azalışının, gelecekte yeniden artacağı ifade edildi. Dünyada bugün 13 bine yakın nükleer savaş başlığı bulunurken en çok savaş başlığı ABD ve Rusya'nın elinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 12:19
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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

Dünya genelinde son 50 yılda nükleer savaş başlıklarının sayısında önemli düşüşler olmasına rağmen ülkelerin sahip olduğu nükleer başlık sayısının gelecek 10 yılda artması bekleniyor.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, dünyada ABD'nin ilk nükleer bombayı 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kullanmasıyla artan nükleer silahlanma yarışının önlenmesi için Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) 1 Temmuz 1968'de imzaya açıldı ve 1970'te yürürlüğe girdi.

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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

Anlaşma nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahsızlanma olmak üzere üç temel prensibe dayanırken halen 9 ülkenin nükleer savaş başlıklarına sahip olduğu biliniyor.

ABD ve Rusya, toplamı 12 bin 705'i bulan bu başlıkların yaklaşık yüzde 90'ına sahip durumda. Ocak 2022 itibariyle ABD'nin 5 bin 428, Rusya'nın 5 bin 997, Çin'in 350 Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Pakistan'ın 165, Hindistan'ın 156, İsrail'in 90, Kuzey Kore'nin 20 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

Nükleer silahların 1945'te ilk ortaya çıkışının ardından çoğunluğuna ABD ve Rusya'nın sahip olduğu nükleer başlık sayısı 1952'de 1055, 1960'ta 22 bin 144, 1970'te 38 bin 899, 1980'de 55 bin 352, 1986'da ise zirveye ulaşarak 70 bin 354'e ulaştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992'de yaklaşık 52 bin 463'e gerileyen başlık sayısı 2000'de 34 bin 4, 2010'da 21 bin 234'e, 2020'de ise 13 bin 160'a düştü.

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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

NÜKLEER SİLAHLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

SIPRI'nın "2022 Yıllığı" raporunda nükleer silaha sahip ülkelerin, silahsızlanma konusunda bir an önce somut eyleme geçmemesi durumunda küresel nükleer savaş başlığı sayısının Soğuk Savaş'tan sonra tekrar yükselişe geçebileceği uyarısı yapıldı.

Rapora göre ABD ve Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının 2021 ve önceki yıllara göre azalması modernizasyon çalışmaları çerçevesinde eskiyen savaş başlıklarının sökülmesinden kaynaklanıyor.

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Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

Nükleer silah konusunda şeffaf olmayan Çin ise nükleer silah kapasitesinin artışı noktasında önemli bir eşikte bulunuyor. Ülkeden alınan uydu görüntüleri inşa halindeki 300 yeni füze silosunun mevcudiyetini gösteriyor.

İngiltere ise 2021'de nükleer başlık kapasitesini artırma kararını açıklayarak elindeki nükleer başlık kapasitesini 260'a çıkaracağını duyurdu. İngiltere ayrıca ülkenin operasyonel nükleer başlık kapasitesi, konuşlandırılan savaş başlıkları ve füzelere ilişkin rakamları kamuoyuna açıklamayacağını bildirdi.