Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var

Anlaşma nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahsızlanma olmak üzere üç temel prensibe dayanırken halen 9 ülkenin nükleer savaş başlıklarına sahip olduğu biliniyor.

ABD ve Rusya, toplamı 12 bin 705'i bulan bu başlıkların yaklaşık yüzde 90'ına sahip durumda. Ocak 2022 itibariyle ABD'nin 5 bin 428, Rusya'nın 5 bin 997, Çin'in 350 Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Pakistan'ın 165, Hindistan'ın 156, İsrail'in 90, Kuzey Kore'nin 20 nükleer savaş başlığı bulunuyor.