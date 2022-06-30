30 Haziran 2022, Perşembe
Nükleer savaş füzeleri yeniden artacak! Zirvede ABD ve Rusya var
2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Japonya'ya karşı kullandığı nükleer füzenin ardından dünya ülkeleri çok sayıda nükleer başlık geliştirdi. Son yıllardaki nükleer savaş başlığı azalışının, gelecekte yeniden artacağı ifade edildi. Dünyada bugün 13 bine yakın nükleer savaş başlığı bulunurken en çok savaş başlığı ABD ve Rusya'nın elinde bulunuyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 12:19
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