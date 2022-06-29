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Terörist vekil anlaşmadan rahatsız oldu: İsveç için kara bir gün

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Terörist vekil anlaşmadan rahatsız oldu: İsveç için kara bir gün

Terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talepleri önce veto yiyen, daha sonra dün imzalanan mutabakatla Türkiye ile el sıkışan İsveç'in bu kararı, PKK'yı rahatsız etti. Terör örgütünün İsveç Parlamentosu'ndaki temsilcisi Amina Kakabaveh, yaşananları "İsveç barış tarihi için kara bir gün" olarak nitelendirdi.

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