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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş PKK açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den flaş PKK açıklaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki kritik 4'lü zirve öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş PKK mesajı geldi. Stoltenberg, "PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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