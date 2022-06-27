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Ukrayna'da alışveriş merkezi vuruldu! Zelenskiy: Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Ukrayna’da alışveriş merkezi vuruldu! Zelenskiy: Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıkalması yaptı. Kremençuk Belediye Başkanı, saldırıda ölümlerin rapor edildiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullandı.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.

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