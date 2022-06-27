Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson'dan flaş açıklama! PKK bizim için de terör örgütüdür
İsveç Başbakanı Andersson, "AB'nin terör listesinde olan PKK, bizim için de terör örgütüdür. İsveç teröristlerin güvelik limanı olmayacaktır. Türkiye'nin iade talepleri yargı tarafından değerlendiriliyor. Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.
28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu.
"AB'nin terör örgütü listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür." diyen Andersson, Türkiye'nin iade taleplerinin yargı tarafından değerlendirildiğini ifade etti.
Stoltenberg ise "İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.
"İSVEÇ TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLMAYACAK"
Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Andersson, "AB'nin terör örgütü listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür. Türkiye'nin iade talepleri yargı tarafından değerlendiriliyor. İsveç teröristler için güvenli liman olmayacak" dedi.
NATO'DAN KRİTİK MESAJ
Stoltenberg, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un Madrid'de bir araya geleceğini belirtti.
Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, "Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır" dedi.
"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ"
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum" diye konuştu.
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