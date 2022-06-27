Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson’dan flaş açıklama! PKK bizim için de terör örgütüdür

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ"

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum" diye konuştu.