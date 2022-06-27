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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 15 bin 938'e çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1 milyon 15 bin 938’e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 2 bin 524 artarak 1 milyon 15 bin 938'e yükseldi. Ülkede 259 milyondan fazla kişiye ilk doz, 222 milyona yakın kişiye ikinci doz, 105 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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