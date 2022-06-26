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Rusya’nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Rusya’nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’ten fazla kişi de yaralandı. Öte yandan Kiev’e düzenlenen saldırılar ile ilgili Rusya’dan henüz bir açıklama yapılmadı. Moskova’dan daha önce yapılan açıklamalarda sivillerin hedef alınmadığı vurgulanmıştı.

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