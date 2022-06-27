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Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi. Kanada yönetiminin, Rusya karşıtı siyaset izlediği vurgulanan açıklamada, "Rusya tarafı, Ottawa'nın düşmanca eylemlerine önlem alma hakkını kendisinde saklı tutar." ifadesine yer verildi.

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