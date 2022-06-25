Rusya ve Ukrayna'dan flaş açıklama! Severodonetsk kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, aylar sürek bombardımanın ardından Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını duyurdu. Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk da Rusların kenti tamamen işgal ettiğini doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.
Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinde, "ABD, Avrupa kıtasında 200 adet taktik nükleer silahı barındırıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Konstantinovsky Sarayı'nda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, görüşme öncesinde gazetecilere poz verdikten sonra özel görüşmeye geçerek, Ukrayna'daki savaş, küresel gıda krizi, ABD ve batılı ülkelerle yaşanan gerilimler başta olmak üzere Belarus ve Rusya arasındaki askeri alandaki işbirliği konularını görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, son dönemlerde gündeme gelen tahıl ve gübre konusunu ele aldıklarını söyleyerek, "Şu an mineralli gübreler yavaş yavaş gönderiliyor. Bence en önemli liman orada olacak. Daha sonra limanın genişletilip genişletilmeyeceğini göreceğiz" dedi.
UKRAYNA DA AÇIKLADI
Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kenti aylar süren bombardımanın ardından tümüyle Rusların eline geçti.
Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk da Rusların kenti tamamen işgal ettiğini doğruladı.
"DÜNYA PAZARINA 50 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TEDARİK EDECEĞİZ"
Gübre üretimi konusunda dünyada lider konumda olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Dünya pazarının en büyük gübre tedarikçisi biziz. Belarus ile Rusya'nın ürettiği yüzde 25'lik miktar dünya pazarı için çok önemli bir miktar. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) zirvesinde liderlerle yaptığım görüşmeyle ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyorum. Söz alan liderlerin çoğu gıda arzındaki kesintiler, dünya pazarında gıda fiyatlarının arması ve gübre ile ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya'nın dünya pazarına sunduğu tahıl miktarında bu yıl bir artış olabilir. Geçtiğimiz yıl Rusya, dünya pazarına 40 milyon tondan fazla tahıl tedarik etti. Muhtemelen bu tarım yılında önümüzdeki yaza kadar 50 milyonun üzerinde olacağız" ifadelerini kullandı.
"ABD, AVRUPA'DA 200 ADET TAKTİK NÜKLEER SİLAHINI BARINDIRIYOR"
Batı ülkeleri ile yaşanan sorunların yanı sıra ABD'nin, Avrupa'daki silah yatırımlarına dikkat çeken Putin, ABD nükleer silahlarının Avrupa'da bulunduğuna dikkat çekerek, "ABD'lilerin, Kuzey Atlantik bloğunun (NATO) altı Avrupa üye ülkesinde depolanmış 200 taktik nükleer silahı var ve sadece ABD'lilerin değil bu ülkelerden de 257 uçak da muhtemel kullanımları için hazırlandı. Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekli" dedi.
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