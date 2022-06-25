Rusya ve Ukrayna’dan flaş açıklama! Severodonetsk kontrol altına alındı

"DÜNYA PAZARINA 50 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TEDARİK EDECEĞİZ"

Gübre üretimi konusunda dünyada lider konumda olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Dünya pazarının en büyük gübre tedarikçisi biziz. Belarus ile Rusya'nın ürettiği yüzde 25'lik miktar dünya pazarı için çok önemli bir miktar. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) zirvesinde liderlerle yaptığım görüşmeyle ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyorum. Söz alan liderlerin çoğu gıda arzındaki kesintiler, dünya pazarında gıda fiyatlarının arması ve gübre ile ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya'nın dünya pazarına sunduğu tahıl miktarında bu yıl bir artış olabilir. Geçtiğimiz yıl Rusya, dünya pazarına 40 milyon tondan fazla tahıl tedarik etti. Muhtemelen bu tarım yılında önümüzdeki yaza kadar 50 milyonun üzerinde olacağız" ifadelerini kullandı.