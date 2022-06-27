Ürdün’de zehirli gaz taşıyan tank patladı: 10 ölü 250 yaralı

HALKA "DIŞARIYA ÇIKMAYIN, PENCERELERİ AÇMAYIN" UYARISI

Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi.

Patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Ürdün medyasında ise Akabe'de sirenlerin çaldığı ve kentte hoparlörlerden vatandaşların dışarı çıkmaması, evlerinin pencere ve kapılarını kapatmaları yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.

SİLAHLI KUVVETLER OLAY YERİNİ KAPATTI

Petra'da yer alan diğer bir haberde ise, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Ulusal Kriz Merkezi'nden gelişmeleri takip ettiği ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğu aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.