Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan Brüksel'de kritik zirve! Stoltenberg açıkladı
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer bugün Brüksel'de görüşecek.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer bugün Brüksel'de görüşecek.
BAKAN LINDE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.
Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.
İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.
MADRİD'DE DE ZİRVE OLACAK
NATO'nun belki de geleceğini şekillendirecek zirveye geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın zirveye katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin vetosu şüphesiz ki NATO zirvesinin en önemli gündem maddesi olacak. Türkiye'nin talepleri karşılanacak mı? İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine verdiği desteği keser mi? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
Murat Akgün'ün canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"NATO zirvesinin en önemli gündem maddesi Ukrayna savaşı olacak. bu bağlamda ittifakın caydırıcılık rolünü artırması ve yine bu çerçevede genişlemesi konusu gündeme gelecek. Bu iki konuda Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. NATO, 2030 belgesini görüşecek. Bunun yanında teknik konular ele alınacak.
İsveç ve Finlandiya'nın bir üyeli talebi var. Bu konuda bir gelişme olacağını beklemiyorum. İsveç ve Finlandiya bu zirve davet edildiler. Bu zirvedeki unvanları en yakın partner olacak. Hemen üye olacakları anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye'nin bu konuda onayı şart.
Türkiye'nin bir takım şartları var bunlar karşılanmadan bu 2 ülkenin ittifaka üye olması söz konusu değil. NATO zirvesinden hemen önce 4'lü bir zirve bekleniyor. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri görüşme gerçekleştiriyor. Her ne olursa bu ülkelerin üyeliğine dair bir gelişme yaşanmasını beklemiyorum. Türkiye'nin bu konuda çok somut beklentileri var.
Ukrayna savaşı konusunda NATO bugüne kadar yaptığı açıklamaların tekrarını yapacaktır. NATO, Ukrayna'nın yanında yer aldı ve bu yöndeki görüşler sonuç bildirisine yansıyacaktır. Balkanlar'da ve özellikle Bosna Hersek'te tehlikeli bir gerilim var. Bu konuda ele alınacak."
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