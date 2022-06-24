24 Haziran 2022, Cuma
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok
Küresel ekonomik kriz hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortaklarına çağrıda bulundu. Ukrayna savaşının ekonomik krizle alakalı olmadığını belirten Putin, Batı ülkelerinin yaptırımlarını işaret etti. Kendilerine karşı alınan kararlara tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur." dedi.
Giriş Tarihi: 24.06.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 22:40
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