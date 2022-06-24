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Haberler Galeri Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

Küresel ekonomik kriz hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortaklarına çağrıda bulundu. Ukrayna savaşının ekonomik krizle alakalı olmadığını belirten Putin, Batı ülkelerinin yaptırımlarını işaret etti. Kendilerine karşı alınan kararlara tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur." dedi.

Giriş Tarihi: 24.06.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 22:40
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel ekonomik krizden Batı'yı sorumlu tuttu, iş birliği çağrısı yaptı. Batı'nın kendi hataları için tüm dünyayı suçladığını belirten Putin, bu bencil eylemlerin küresel ekonomide krize yol açtığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

Ukrayna'da savaş devam ederken, Batı yaptırımlarının etkisini azaltmanın yollarını arıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri ile sanal zirvede buluştu. Rus liderin hedefinde Batı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

Batı'nın kendi hataları için tüm dünyayı suçladığını belirtti. Bu bencil eylemlerin küresel ekonomide krize yol açtığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

"ÜRETİM, LOJİSTİK VE YATIRIM HALKALARI PARÇALANDI"

"Uluslararası finans sisteminin sarsıldığını, üretim, lojistik ve yatırım halkalarının parçalandığını" vurgulayan Putin, gıda, enerji ve ham madde fiyatlarında artışın özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu devletlerinin gelişimini etkilediğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

"ÜRÜN VE HİZMETLERE KÜRESEL ÇAPTA TALEP AZALDI"

Ekonomik krize Ukrayna'daki savaşın neden olmadığını savunan Putin, şöyle konuştu;

"Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur. Tüm bu süreçler, pandeminin başlamasıyla hızlandı. Bu dönemde, ürün ve hizmetlere küresel çapta hem arz hem de talep büyük ölçüde azaldı."