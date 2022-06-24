Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batı ülkelerine küresel ekonomik kriz tepkisi! Savaş ile alakası yok

"ÜRÜN VE HİZMETLERE KÜRESEL ÇAPTA TALEP AZALDI"

Ekonomik krize Ukrayna'daki savaşın neden olmadığını savunan Putin, şöyle konuştu;

"Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur. Tüm bu süreçler, pandeminin başlamasıyla hızlandı. Bu dönemde, ürün ve hizmetlere küresel çapta hem arz hem de talep büyük ölçüde azaldı."