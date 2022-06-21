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Son dakika: Rusya’da Su-25 savaş uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Rusya’da Su-25 savaş uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

Rusya’nın Rostov bölgesinde Su-25 savaş uçağı düştü. Elim olay sonucu pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Güney Askeri Bölgesi basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Uçuş mühimmatsız gerçekleşti. Uçak ıssız bir yere düştü. Herhangi bir yerde tahribat yok." denildi.

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