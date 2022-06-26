Almanya ve Ukrayna görüşmesine ’yapay zeka’ girdi!

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasındaki görüşme ilk dakikalarına kadar planlandığı şekilde devam etti.

Kiev Belediye Başkanı, Ukraynalı mültecilerin kabulüne ve finansmanına ilişkin sorular sordu. Ancak konuşmasının ilerleyen safhasındaki talepleri şaşkınlığa neden oldu, görüşme sonlandırıldı.

Gerçek belediye başkanı değil, yapay zeka

Çünkü görüşme yapılan kişi gerçek Kiev Belediye Başkanı değil, onun görünümünde olan bir yapay zekaydı.

Görüntüdeki kişinin gerçek Belediye Başkanı olmadığı, Klitschko tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildi.