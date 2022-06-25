Çok ender bir durumda rekor kırıldı! 40 yaşında 44 çocuğu var

İLK ÇOCUĞUNU 13 YAŞINDA DOĞURDU

Mariem, ebeveynleri onu sattıktan sonra 12 yaşında evlendirildi ve kısa bir süre sonra hamile kaldı ve ilk çocuğunu sadece 13 yaşındayken doğurdu.

Mariem'in altı çocuğu öldü ve kocası onu terk etti. Adam tüm ailenin parasıyla kaçtı ve Mariem'i 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere çocuklarıyla tek başına bıraktı.

Dünya Bankası'na göre, doğum oranı ortalama kadın başına 5,6 çocuk olan Uganda'da aslında doğurganlık oranları çok daha yüksek. Gerçekte bu, dünya ortalaması olan 2,4 çocuğun iki katından fazla.