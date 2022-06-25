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Çok ender bir durumda rekor kırıldı! 40 yaşında 44 çocuğu var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Çok ender bir durumda rekor kırıldı! 40 yaşında 44 çocuğu var

Ugandalı Mariem Nabatanzi dünyanın en dikkat çeken öykülerinden birinin kahramanı. Ender rastlanan genetik bir durumu olan Mariem 40 yaşına bastığında tam 44 çocuk dünyaya getirmiş ve bu konudaki tüm rekorları kırmıştı. İnanılmaz öykünün ayrıntıları…

Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar 44 çocuk dünyaya getirmişti. Üstelik kendisine hiçbir aile planlaması yolunun faydalı olmayacağı belirtilmişti.

5 KERE ÜÇÜZ, 5 KERE DÖRDÜZ, 4 KERE İKİZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Doğu Afrika'da bulunan Uganda'da yaşayan kadın, dört takım ikiz, beş takım üçüz ve beş takım dördüz doğurdu. Mariem sadece bir kez tek bir çocuk doğurdu.

İLK ÇOCUĞUNU 13 YAŞINDA DOĞURDU

Mariem, ebeveynleri onu sattıktan sonra 12 yaşında evlendirildi ve kısa bir süre sonra hamile kaldı ve ilk çocuğunu sadece 13 yaşındayken doğurdu.

Mariem'in altı çocuğu öldü ve kocası onu terk etti. Adam tüm ailenin parasıyla kaçtı ve Mariem'i 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere çocuklarıyla tek başına bıraktı.

Dünya Bankası'na göre, doğum oranı ortalama kadın başına 5,6 çocuk olan Uganda'da aslında doğurganlık oranları çok daha yüksek. Gerçekte bu, dünya ortalaması olan 2,4 çocuğun iki katından fazla.

ONA 'MAMA UGANDA DİYORLAR'

Ancak kendi ülkesinde 'Mama Uganda' olarak adlandırılan Mariem, kısa sürede diğer kadınlardan farklı olduğunu fark etti.

Sürekli olarak ikiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam edince bir sağlık ocağına gitti.

DOĞUM KONTROL İŞE YARAMAZ…

Doktorlar ona anormal derecede büyük yumurtalıkları olduğunu ve bunun hiperovülasyon denen bir duruma yol açtığını söylediler. Üstelik Mariem'e doğum kontrolünün işe yaramayacağı ve muhtemelen ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı da söylendi.

Hiperovülasyon için tedaviler var, ancak bunları Uganda'nın kırsalında bulmak zor.

En çok çocuk doğurma rekorunu elinde tutan anneye, doktorlar doğum yapmayı bırakmaması halinde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda uyarılar yaptılar.

SEBEBİ KALITSAL

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde bir jinekolog olan Dr. Charles Kiggundu, The Daily Monitor'e yaptığı açıklamada, Mariem'in aşırı doğurganlığının en olası nedeninin kalıtsal olduğunu söyledi.

Dr. Charles Kiggundu "Onun durumu, birden fazla doğum yapma şansını önemli ölçüde artıran, bir döngüde birden fazla yumurta salan, hiper yumurtlamaya genetik bir yatkınlıktır" dedi.

Mariem bugün 43 yaşında, kendisine son doğumunun ardından üç yıl önce çocuk sahibi olmayı bırakmasının söylendiğini anlatıyor.

Bir çevirmen aracılığıyla Film yapımcısı Joe Hattab'a konuşan Mariem, "Bana bu kadar çok çocuk vermesi Tanrı'nın lütfuydu" dedi.

Ancak Mariem'in hikâyesi hüzünle dolu...

HÜZÜNLERLE DOLU BİR HAYAT

Ailesi onu çeyiz için sattıktan sonra 12 yaşında kendi isteği dışında zorla evlendirildi.

Tüm çocukları, 2016'da nihayet onu terk eden ve sık sık yanında olmayan kocasından.

Bir tercüman aracılığıyla konuşan oğullarından biri, Joe Hattab'a annesinin onun "kahramanı" olduğunu söyledi.

Bugün Mariem ve çocukları, Kampala'nın 50 kilometre kuzeyindeki kahve tarlalarıyla çevrili bir köyde, oluklu demir çatılı beton bloklardan yapılmış sıkışık bir evde yaşıyor.

Talihsiz kadın Joe Hattab'a, "nazik bir kadının", kocası onu terk ettikten sonra çocukları için ranza bağışladığını, ancak yine de bir odada 12 çocuğunun bir şilteye sığışarak yaşamak zorunda kaldığını söylüyor.

Çaresizce eski kocasından bahseden Mariem, ağzını açmadan önce bir küfür kullanıyor ve ekliyor: "Gözyaşları içinde büyüdüm, erkeğim bana çok acı çektirdi. Bütün vaktim çocuklarıma bakmakla ve biraz para kazanmak için çalışmakla geçti."

Mariem çocuklarına bakmak için her şeyi yaptı; kuaförlüğe, hurda metal toplamaya, ev yapımı içecekler yapmaya ve bitkisel ilaç satmaya başladı.

Kazandığı tüm para ise yiyecek, giyecek, tıbbi bakım ve okul ücretlerine gitti.

Ama evinin kirli bir duvarında, okuldan mezun olan çocuklarının fotoğraflarını gururla sergiliyor.

20'li yaşlarının ortasındaki en büyük çocuğu Ivan Kibuka, annesinin artık maddi gücü kalmadığında ortaokulu bırakmak zorunda kaldı.

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