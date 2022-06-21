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Rusya'dan Avrupa ülkelerine gözdağı! Yıl sonunda dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Rusya’dan Avrupa ülkelerine gözdağı! Yıl sonunda dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskovada yaptığı açıklamada Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini vurgularken "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine katıldı. Burada başkomutan sıfatıyla bir konuşma yapan Putin Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini söyledi.

"DÜNYA'DA RAKİPSİZ BİR GÜCE SAHİP OLACAĞIZ"

S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN 500 FÜZE GEREKLİ"

Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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