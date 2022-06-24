24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj kararı

Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden kürtaj kararı

Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA